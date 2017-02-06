Задержан подозревамый по делу забитого до смерти владельца московской клиники

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в избиении до смерти владельца частной клиники. Об этом говорится в сообщении столичного управления Следственного комитета России, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 6 февраля.

По горячим следам была установлена личность одного из предполагаемых соучастников — им оказался Юрий Бородкин 1982 года рождения. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

По данным следствия, вечером 5 февраля во дворе жилого дома на улице Малая Филевская в Москве местные жители обнаружили 58-летнего мужчину с множественными телесными повреждениями в области головы. Пострадавший скончался от полученных травм в карете скорой помощи на пути в больницу.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).

По данным kp.ru, в нападении на владельца частной медицинской клиники Андрея И. участвовали двое.

«Есть очевидцы, которые видели момент нападения. По предварительной информации, это были двое молодых людей, вооруженных бейсбольными битами. Им удалось уронить мужчину в снег, затем его били битами по голове», — сообщили изданию источники в правоохранительных органах. По словам свидетелей, пострадавший получил не меньше десятка ударов. Когда он перестал шевелиться, нападавшие сбежали.

«Эти люди засветились на нескольких камерах. Записи изучают следователи. Но свои лица участники нападения прятали под капюшонами», — говорит источник издания.

Истекающего кровью мужчину с тяжелыми травмами головы нашли на тротуаре прохожие.