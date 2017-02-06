AliExpress ограничил бесплатную доставку посылок в Россию

Торговая интернет-площадка AliExpress изменила условия бесплатной доставки товаров в Россию. Об этом говорится в сообщении компании.

С 7 февраля площадка отменяет бесплатную доставку для товаров стоимостью дешевле двух долларов. Кроме того, продавцы больше не будут отправлять посылки с неотслеживаемым трек-номером. Для жителей Белоруссии и Украины условия также ужесточаются: трек для слежения за перемещениями отправления должен быть присвоен всем товарам.

По мнению AliExpress, такие меры позволят побороть участившиеся случаи потерь неотслеживаемых отправлений. Покупатель по истечении срока защиты имеет право открыть спор и потребовать деньги за неполученный товар. Но, как утверждает администрация площадки, клиенты часто получают посылку, но помечают заказ невыполненным и требуют возврат средств.

В январе AliExpress приостановила экспресс-доставку в Россию через логистическую компанию SPSR. Это произошло из-за проблем с таможенным оформлением. Позднее работа с SPSR была возобновлена.