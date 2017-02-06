Активам центробанков предсказали прирост на триллион долларов в год

Американский инвестор Билл Гросс, один из основателей и многолетний руководитель инвесткомпании Pimco (крупнейшего управляющего облигациями в мире), оценил годовой рост активов центральных банков во всем мире в триллион долларов. Об этом он говорит в инвестиционном прогнозе на февраль 2017 года, опубликованном на сайте Janus Global Unconstrained Bond Fund, которым сейчас управляет Гросс.
По его словам, центральные банки никогда не смогут распродать активы, которые они приобрели в последние 10 лет после мирового кредитного кризиса 2007-2008 годов. При этом он отметил, что в основном закупаться облигациями будут ЕЦБ и Банк Японии.
Как полагает Гросс, количественное смягчение, то есть скупка облигаций центробанками на рынке, будет продолжаться еще долго. Это может привести в перспективе к «нездоровому равновесию».
Инвестор заявил, что без проведения такой политики доходность американских 10-летних облигаций может подскочить до 3,5 процентов, что немедленно вызовет рецессию в экономике США.