Активам центробанков предсказали прирост на триллион долларов в год

Американский инвестор Билл Гросс, один из основателей и многолетний руководитель инвесткомпании Pimco (крупнейшего управляющего облигациями в мире), оценил годовой рост активов центральных банков во всем мире в триллион долларов. Об этом он говорит в инвестиционном прогнозе на февраль 2017 года, опубликованном на сайте Janus Global Unconstrained Bond Fund, которым сейчас управляет Гросс.

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По его словам, центральные банки никогда не смогут распродать активы, которые они приобрели в последние 10 лет после мирового кредитного кризиса 2007-2008 годов. При этом он отметил, что в основном закупаться облигациями будут ЕЦБ и Банк Японии.

Как полагает Гросс, количественное смягчение, то есть скупка облигаций центробанками на рынке, будет продолжаться еще долго. Это может привести в перспективе к «нездоровому равновесию».

Инвестор заявил, что без проведения такой политики доходность американских 10-летних облигаций может подскочить до 3,5 процентов, что немедленно вызовет рецессию в экономике США.