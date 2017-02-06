СМИ узнали о масштабной структурной реформе МЧС

МЧС России в рамках структурной реформы упраздняет региональные центры и переходит на трехуровневую систему управления и финансирования, пишет газета «Известия».

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении издания, трехуровневая система управления и финансирования в ведомстве предполагает вертикаль руководства федерального (министерство), регионального (субъект) и местного (пожарно-спасательный гарнизон) уровней.

При этом из новой схемы исключается одно управленческое звено — региональные центры.

Как отмечается, такая система уже реализована рядом ведомств и подтвердила свою эффективность, особенно в существующих социально-экономических условиях.

План рассчитан до 2020 года и утвержден президентом России Владимиром Путиным. За счет освободившихся мест увеличат штат пожарных и спасателей.

На прошлой неделе указом Путина руководители Дальневосточного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского региональных центров были освобождены от должностей в рамках укрупнения Сибирского, Центрального и Южного региональных центров МЧС.