МЧС получило первый серийный самолет-амфибию Бе-200ЧС

Входящий в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) ТАНТК имени Бериева передал МЧС России первый серийный самолет-амфибию Бе-200ЧС. Об этом в четверг, 12 января, сообщается в пресс-релизе ОАК, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Машине присвоено собственное имя «Александр Разгонин» в честь летчика морской авиации, героя Советского Союза. В настоящее время на предприятии в цеху окончательной сборки в разной степени готовности находятся еще четыре Бе-200ЧС, которые планируется передать МЧС до конца 2017 года.

В мае 2016 года в Таганроге показали первую модернизированную амфибию Бе-200ЧС, построенную по заказу МЧС. В образце, в частности, состав бортового оборудования обновлен более чем наполовину, а конструкция планера усилена.

Самолеты-амфибии Бе-200 создавались на основе проекта военного патрульного самолета-амфибии А-40 в двух базовых вариантах: поисково-спасательном Бе-200ПС и противопожарном Бе-200ЧС. Самолет, впервые взлетевший в сентябре 1998 года, представляет собой турбореактивную летающую лодку, способную совершать посадку и на сухопутных аэродромах. Машины этого типа используются в авиации МЧС. Также сообщалось о разработке на основе Бе-200 противолодочной машины, способной заменить не пошедший в серию после распада СССР А-40.