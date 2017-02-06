В Мьянме у буддийского монаха нашли миллионы таблеток метамфетамина

В Мьянме арестовали настоятеля буддийского монастыря, который прятал в храме более 4,6 миллиона таблеток метамфетамина. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает издание The Irrawaddy.

Накануне полицейские из подразделения по борьбе с наркотиками, дежурившие на въезде в город Маунгдау, остановили автомобиль, в котором находились два буддийских монаха: настоятель монастыря У Арсара и его послушник.

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При обыске в машине обнаружили 400 тысяч метамфетаминовых таблеток и боеприпасы. Монахи были задержаны и сейчас содержатся под стражей. После этого полиция нагрянула в монастырь Арсары. Там нашли еще 4,6 миллиона таблеток наркотического вещества.

Отмечается, что это первый случай подобного рода в истории региона. Правоохранительные органы Маунгдау никогда не сталкивались с буддийскими священнослужителями, занимающимися наркоторговлей. Глава полиции города заявил, что шокирован инцидентом.

В 2016 году сообщалось, что бывший президент Мьянмы Тейн Сейн прошел обряд посвящения в буддийские монахи. За четыре дня до этого он передал властные полномочия своему преемнику.