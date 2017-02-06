Марокко пригрозило ЕС партнерством с Россией и Китаем

Власти Марокко пригрозили отказаться от экономического сотрудничества с ЕС, вместо этого переключившись на партнерство с Россией, Индией, Китаем и Японией. Об этом сообщает Reuters.

Причиной являются препятствия со стороны Евросоюза, которые возникают при поставках продуктов из Западной Сахары на европейский рынок.

Агентство указывает, что в декабре 2016 года Европейский суд исключил территорию Западной Сахары из торговых договоров по поставкам продукции агропрома из Марокко в ЕС.

Материалы по теме 50 оттенков розового Что ждет туристов в североафриканском Королевстве Марокко

В марте 2016 года министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил о возможности увеличить импорт фруктов из Марокко. Королевство наряду с Сербией, Бразилией, Тунисом и Ираном, а также государствами Восточной Азии пообещало нарастить поставки в Россию, чтобы занять рынок, освободившийся после запрета на ввоз в РФ некоторых европейских товаров.

Западная Сахара стала спорной территорией в 1975 году, когда оттуда вывела свои войска и органы власти Испания. Марокко считает территорию Западной Сахары своей.