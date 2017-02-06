Главные риски для экономики призвали искать внутри России

Главные экономические риски для России находятся внутри страны, а не на внешних рынках. Об этом в понедельник, 6 февраля, в беседе с «Лентой.ру» заявил заместитель директора «БКС Брокер» Максим Шеин.

«Если одна из главных угроз для российской экономики — колебания цен на нефть, то наша экономика просто в идеальном состоянии. На самом деле, риски, они внутри страны, а не на внешних рынках», — так он прокомментировал заявление Минфина о том, что изменение стоимости нефти является одним из ключевых рисков как минимум до 2019 года.

Эксперт отметил, что в России на текущий момент очень низкий уровень инвестиций, недоступные кредиты, а ситуацию на валютном рынке определяют спекулянты. «По-прежнему вложений ожидают от иностранцев. Это притом, что свои граждане боятся инвестировать», — добавил он.

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По прогнозу эксперта, в среднем стоимость нефти составит 45 долларов за баррель, максимум — 50 долларов. «ОПЕК, конечно, пытается удержать цены, но я сомневаюсь, что там кто-то выполняет квоты», — сказал Шеин и добавил, что текущие цены больше являются спекулятивными, чем реальными.

Ранее 6 февраля министерство финансов обнародовало «Основные направления государственной долговой политики России на 2017-2019 годы». В документе ведомство перечисляет основные риски для экономики страны. Среди них — колебания нефтяных котировок, сохранение геополитической напряженности и заморозка пенсионных накоплений.

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