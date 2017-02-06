Минфин раскритиковали за низкий уровень госдолга России

В вопросах госдолга Минфин придерживается политики избыточной осторожности, из-за чего экономика не получает дополнительных ресурсов для роста. Об этом в понедельник, 6 февраля, в беседе с «Лентой.ру» заявил завотделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Яков Миркин.

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«Можно было бы получить ресурсы для роста экономики за счет увеличения госдолга до 25-35 процентов ВВП (а это очень низкий показатель). Но правительство продолжает придерживаться очень холодной бухгалтерской политики: максимум резервов, минимум долга. Обычно из кризиса выходят на совершенно других параметрах бюджетной политики», — прокомментировал экономист.

По его мнению, такое положение устраивает всех, кто принимает экономические решения, — оно не отражает курс только Минфина или ЦБ, а является общей философией управления.

6 февраля Минфин опубликовал «Основные направления государственной долговой политики Российской Федерации на 2017-2019 годы». Согласно документу, в 2016 году госдолг России достиг 11,1 триллиона рублей, или 13,2 процента ВВП. Ведомство прогнозирует, что к 2019 году показатель вырастет до 15,7 процента ВВП.

В начале февраля инвестиционная дочка Сбербанка — Sberbank CIB — выпустила обзор долгового рынка, в котором отмечалось, что РФ может нарастить совокупный объем долга (в него входят внешний, внутренний, государственный, частный) до 150 процентов ВВП с нынешних 100 процентов. По мнению экспертов, это не создаст угрозы для финансовой стабильности и придаст дополнительный стимул для экономического роста.

По информации Банка России на 1 января 2017 года, объем совокупного внешнего долга России был равен 518,7 миллиарда долларов (30,7 триллиона рублей по текущему курсу, большая часть из них — долги банков и частных предприятий). Размер внутреннего долга достигает 40 триллионов рублей.