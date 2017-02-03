Долг России предложили нарастить до 150 процентов ВВП

В течение ближайших 10 лет Россия может нарастить долг с нынешних 100 до 150 процентов ВВП без угрозы для финансовой стабильности. Соответствующая информация содержится в обзоре Sberbank CIB «Долговые рынки сегодня», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Большинство экспертов сходятся в том, что в долгосрочной перспективе Россию, скорее всего, ожидает медленный экономический рост в отсутствие полномасштабных структурных реформ. В данном обзоре мы утверждаем, что экономика может в некоторой степени решить проблему медленного роста за счет увеличения заимствований», — говорится в материалах инвестиционной «дочки» Сбербанка.

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Эксперты компании уверены, что возврата к прежней экономической модели не будет. Раньше основным фактором роста в России было потребление. «Сейчас природная рента слишком мала, чтобы обеспечивать рост потребления, и поведение населения изменилось в пользу роста сбережений за счет ограничения расходов. Таким образом, экономике России необходимы иные катализаторы роста», — пишут они.

В Sberbank CIB считают, что основными факторами роста станут экспорт и инвестиции. Увеличению экспорта уже поспособствовало ослабление рубля. Но в промышленности ощущается нехватка мощностей, которую необходимо покрывать инвестициями. «Рост долга будет играть решающую роль в увеличении инвестиционной активности», — подчеркнули аналитики.

По итогам 2016 года ВВП России упал на 0,2 процента и составил почти 86 триллионов рублей. По данным ЦБ на 1 января 2017 года, объем внешнего долга РФ составляет 518,7 миллиарда долларов (30,7 триллиона рублей по текущему курсу, большая часть из них — долги банков и частных компаний). Объем внутреннего долга достигает почти 40 триллионов рублей.