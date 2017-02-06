Появление данных о неисправности авиации США объяснили желанием «пилить» деньги

Информация о небоеспособности двух третей ударной палубной авиации ВМС США говорит о стремлении ряда американских чиновников поучаствовать в освоении военного бюджета. Такое мнение в понедельник, 6 февраля, высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с «Лентой.ру».

«Те предприятия, которые по гособоронзаказу и их собственники, боятся утратить значительные доходы. Возможно, эта информация заказана ими», — предположил депутат.

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Он указал на то, что эффективно отслеживать финансовые потоки, когда вооруженные силы страны дислоцированы в разных частях планеты, крайне проблематично. «Чем больше разброс войск, тем сложнее это все контролировать. Там можно столько воровства и приписок осуществлять...», — отметил Шерин.

В то же время парламентарий не исключает, что большая часть истребителей американского флота действительно пришла в негодность. «Если кто-то сделал утечку информации, то та страна, которая это выявила, должна своего информатора секретным указом наградить званием героя. Если это разоблачение какой-то неприятной правды со стороны действующих американских чиновников, то у них есть свой уголовный кодекс, но думаю, что это просто попытки "распилить" деньги», — заключил Шерин.

Ранее в понедельник появилась информация о том, что две трети палубных самолетов семейства F/A-18, числящихся в составе авиации ВМС США, небоеспособны по различным причинам.

5 декабря прошлого года Шерин выразил мнение, что США называют Россию главной угрозой для своей страны ради увеличения бюджета на оборону.