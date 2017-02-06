При сходе лавины в Савойе погиб горнолыжник из России

Во Франции в результате схода снежной лавины погиб горнолыжник из России, передает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье, 5 февраля, в Савойе. Молодой человек, имя которого полиция не сообщила, катался в районе Вальфрежюс, когда с гор сошла лавина.

Спасатели обнаружили засыпанное снегом тело и констатировали смерть от удушья.

28 января российский горнолыжник погиб во Франции, упав в расщелину в районе массива Монблан. Тело мужчины было обнаружено на следующий день на высоте трех тысяч метров.