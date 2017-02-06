Белорусские военные использовали газеты в качестве зимнего камуфляжа для техники

На учениях 11-й гвардейской механизированной бригады Вооруженных сил Белоруссии для бронетехники использовался оригинальный зимний камуфляж из газет. Фотографии боевых машин пехоты в таком оформлении опубликовала газета «Во славу родины», официальное издание Минобороны Белоруссии.

На фото видно, что на машинах БМП-2 из состава бригады борта закрыты газетными листами, дающими в отдалении бело-черную комбинацию цветов, характерную для зимней деформирующей окраски.

«В день посещения нами лагеря слонимских гвардейцев заместитель командира батальона по идеологической работе гвардии капитан Вячеслав Керус не успевал раздавать всем желающим очередной номер "Белорусской военной газеты. Во славу Родины"», — отмечается в публикации.

11-я отдельная гвардейская Прикарпатско-Берлинская механизированная бригада, развернутая в Слониме, — правопреемница 11-й танковой дивизии советской армии (в годы войны — 6-го танкового корпуса). В 1945-1992 годах находилась на территории Германии в районе Дрездена, в составе 1-й гвардейской танковой армии. В 1992 году выведена в Белоруссию и переформирована в бригаду.