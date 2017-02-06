В Швеции неизвестные взорвали автомобиль начальника городской полиции

Неизвестные взорвали машину начальника полиции шведского города Уппсала. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает телеканал CBT, его цитирует ТАСС.

Автомобиль взлетел на воздух в ночь на понедельник. По информации телеканала, машина была припаркована рядом с домом в коттеджном районе в пригороде Стокгольма.

Ни самого начальника полиции, ни членов его семьи рядом с местом инцидента не было. Никто не пострадал. В настоящее время полиция ищет свидетелей, подозреваемых по данному делу пока нет.

В начале октября прошлого года самодельная бомба взорвалась у ночного клуба «Бабель» в центре шведского города Мальмё. Инцидент произошел около 01:30 по местному времени (02:30 мск). Бомба была заложена у входа в заведение, которое к тому времени уже было закрыто. В результате взрыва были разрушены дверь и выбиты окна на втором этаже.