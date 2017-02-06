Источник раскрыл планы производства бомбардировщиков Су-34 на 2017 год

Новосибирский авиационный завод компании «Сухой» в 2017 году передаст военным 16 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что часть этих самолетов запущена в производство и уже находится в различной степени готовности. «В ближайшее время можно ожидать отправку в войска первой в этом году партии фронтовых бомбардировщиков. По сложившейся практике, скорее всего, она будет состоять из четырех машин», — пояснил он.

По данным Центра анализа стратегий и технологий, в последние годы производственные показатели Новосибирского авиазавода по Су-34 выглядели так: в 2010 году — четыре машины, в 2011-м — шесть, в 2012-м — 10, в 2013-м— 14, в 2014 и 2015 годах — по 18, в 2016-м — 16.

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На данный момент ВКС России получили уже около сотни самолетов Су-34. Серийное строительство бомбардировщиков велось по двум основным контрактам, заключенным в 2008 году (32 самолета, объем 33,6 миллиарда рублей, завершен в декабре 2013-го) и в 2012-м (на 92 самолета, объем 140 миллиардов рублей, по требованиям должен быть выполнен к 2020 году). Также в 2006-2008 годах завод сдал военным еще пять предсерийных самолетов этого типа.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 является на сегодняшний день основным ударным самолетом тактической авиации, строящимся в России. Машины этого типа заменяют в строевых частях бомбардировщики Су-24М советской постройки. Кроме того, в ноябре 2015 года стало известно, что на базе Су-34 планируется создать специализированные самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы.

Су-34 выполнен создан на основе переработанной платформы Т-10, ставшей базовой для истребителей семейства Су-27, Су-30, Су-33, Су-35 и их модификаций. Он отличается большим радиусом действия (до 1130 километров в зависимости от вариантов загрузки и профиля полета), оснащен бронированной кабиной и современным прицельно-навигационным комплексом.