Авиаполк в Хабаровском крае получил бомбардировщики Су-34

Авиаполк, дислоцирующийся в Хабаровском крае, получил новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

«Несколько новых Су-34 совершили перелет более 3,5 тысячи километров из Новосибирска до аэродрома постоянного базирования с дозаправкой на аэродроме Домна. В начале будущего года новые бомбардировщики будут введены в эксплуатацию», — сообщил Гордеев.

Количество переданных самолетов в пресс-службе не уточнили, однако 15 декабря «Интерфакс» сообщил, что на Новосибирском авиазаводе готовят партию из четырех Су-34 для передачи в войска.

В составе авиации Восточного военного округа в Хабаровском крае имеется 277-й бомбардировочный Млавский Краснознаменный авиаполк, он дислоцируется на аэродроме Хурба (17 километров от Комсомольска-на-Амуре). Полк входит в состав 303-й смешанной авиадивизии, относящейся к 11-й армии ВВС и ПВО.

Авиаполк начал перевооружение с Су-24М на Су-34 в мае 2016 года. До текущего момента полк тремя партиями получил 12 машин этого типа, что в сочетании с новым сообщением говорит о том, что в его составе сформирована полная эскадрилья на Су-34 и с приходом в конце декабря четырех самолетов начинается формирование второй.