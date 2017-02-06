«Тольяттиазот» нацелился на смену лидера

Акционерам крупнейшего российского производителя аммиака — химкомбината «Тольяттиазот» в скором времени будет предложено избрать новый состав совета директоров, но уже без председателя Сергея Махлая, возглавлявшего совет с 2011 года. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к совету директоров предприятия.

По его словам, Махлай направил в адрес компании отказ от выдвижения своей кандидатуры в новый состав совета директоров. При этом подготовка к проведению собрания акционеров уже началась. В частности, была определена повестка дня собрания.

По мнению генерального директора «Центра политической информации» Алексея Мухина, принятое Махлаем решение пойдет на пользу предприятию и лишний раз демонстрирует его способность находить неожиданные и эффективные управленческие стратегии. «Это волевое решение. Выход Махлая, скорее всего, оздоровит обстановку вокруг предприятия и послужит на благо его развитию», — считает Мухин. Он также отметил, что обновление совета директоров вовсе не обязательно означает радикальные изменения в корпоративной политике.

«Своим решением покинуть совет Сергей Махлай демонстрирует ту самую управленческую эффективность. То есть такое решение можно назвать грамотным с точки зрения менеджмента», — считает доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. «Перемены могут позитивно сказаться разрешении корпоративного конфликта», — подчеркнул эксперт. Он также отметил, что уход Махлая не связан с вышеупомянутым конфликтом. «Если бы Сергей Махлай так легко поддавался на внешний прессинг, то он ушел бы уже давно — ведь атаки на «Тольяттиазот» имеют очень давнюю историю», — добавил он.

Дата проведения очередного общего собрания акционеров «Тольяттиазота» пока не определена. В ближайшее время совет директоров компании должен принять решение по данному вопросу.

В конце 2000-х в «Тольяттиазоте» разгорелся корпоративный конфликт, вследствие которого бывший и нынешний председатели совета директоров предприятия Владимир Махлай и его сын Сергей были вынуждены уехать жить за границу.

«Тольяттиазот» — предприятие химической промышленности России, входящее в десятку крупнейших в мире производителей аммиака.