Вызывавшую недовольство туристов «уродливую» машину в Англии повредили хулиганы

Автомобиль жителя деревни Бибери в графстве Глостершир на западе Англии повредили неизвестные. Желтая машина Vauxhall Corsa ранее неоднократно вызывала недовольство туристов, сообщает BBC News.

Хулиганы расцарапали кузов авто, оставив на нем надпись «Передвинь». Они также разбили два стекла — водительское и заднее.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

Ремонт может обойтись владельцу машины Питеру Мэддоксу (Peter Maddox) почти в семь тысяч евро. По словам 84-летнего мужчины, если эти расходы окажутся для него слишком большими, он купит себе новую машину, на этот раз лаймово-зеленого цвета.

В настоящее время неизвестно, кто причастен к повреждению автомобиля. Собирается ли Мэддокс обращаться в полицию в связи с инцидентом, не уточняется.

По информации BBC News, путешественники в соцсетях ранее неоднократно жаловались на то, что машина британца портит им снимки живописной улицы Арлингтон Роу. Они также называли автомобиль уродливым.

Арлингтон Роу охраняется британским Национальным фондом объектов исторического интереса. Эта улица является одним из самых фотографируемых мест в Соединенном Королевстве.