Джастин Бибер снимется в рекламе с автором интернет-хита Pen-Pineapple-Apple-Pen

Канадский певец Джастин Бибер приехал в Японию и встретился с исполнителем интернет-хита Pen-Pineapple-Apple-Pen Пико-Таро. Бибер и Пико-Таро вместе снимутся в рекламе компании Softbank. Ролик со съемок опубликовала на своем YouTube-канале певица Селена Гомез.

6 февраля на Супербоуле был показан рекламный ролик мобильного телеоператора T-Mobile с участием Джастина Бибера. Полиция американского города Вайоминг (штат Миннесота) заявила, что будет показывать эту рекламу пойманным на вождении в пьяном виде.

В октябре 2016-го песня Pen-Pineapple-Apple-Pen стала рекордсменом Книги рекордов Гиннесса как самая короткая композиция, вошедшая в чарт лучших песен музыкального издания Billboard.