Экономию на колбасе назвали позором России

Тот факт, что 25 процентов населения России в опросе, организованном «инФОМ», признались в экономии на колбасе и сыре, является позором. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

Он отметил, что решение в данной ситуации одно — начать перераспределение ресурсов в пользу бедных. «Это будет и справедливо, и способствует экономическому росту. Но, разумеется, справедливость на первом месте. У нас должна экономика работать на человека, а не человек жить ради экономических показателей», — сказал экономист.

Гринберг отметил, что одной из мер может быть повышение минимальной зарплаты, а также введение карточек для обеспечения малоимущих необходимыми объемами продуктов.

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Глава Института экономики РАН также выступил за разработку крупных инвестиционных проектов с государственным участием. «Если же говорить о стимулировании производства, то должно начаться с инициированных государством мегапроектов — другого выхода нет. Такие меры, о которых очень много говорят, как совершенствование инвестиционного климата, установление независимого судопроизводства, снижение налогов на бизнес, — все это тоже нужно, но они не дают мгновенного эффекта. Нужно время, чтобы результаты проявились. А людям выживать надо сейчас», — подчеркнул Гринберг.

Согласно данным опроса компании «инФОМ», которые 6 февраля опубликовал Банк России, на покупке колбасы, сыра, рыбы и морепродуктов экономят 25 процентов жителей России. За минувший месяц эта доля снизилась на три процентных пункта. 28 процентов респондентов отметили, что стараются не тратить лишнее на мясо и птицу.