Украинские власти аннулировали лицензии вузов Крыма

Министерство образования и науки Украины аннулировало лицензии вузов, расположенных в Крыму, а также на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

В заявлении Минбразования отмечается, что часть учебных заведений оказалась на территории, где украинские «органы государственной власти, в частности Министерство образования и науки Украины, временно не осуществляют свои полномочия».

Студентам, которые продолжили обучение после воссоединения Крыма с Россией, ведомство предлагает пройти аттестацию на Украине. Как отмечают в министерстве, учащиеся из ДНР и ЛНР имеют право обучаться в украинских вузах.

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2 февраля правительство Украины одобрило законопроект о предоставлении ему права ликвидировать ведомства, созданные органами власти в Крыму.

Крым вошел в состав России после прошедшего в марте 2014 года референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей поддержали это решение. Киев отказывается признать результаты голосования. В Москве, со своей стороны, отмечают, что процедура соответствовала нормам международного права и напоминают, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

Киев начал силовую операцию в Донбассе в апреле 2014 года после массовых протестных выступлений в регионе, вызванных государственным переворотом в стране. В мае того же года по итогам референдума были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.