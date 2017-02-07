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Савченко задремала на заседании Верховной Рады

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Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко задремала во время заседания парламента, которое состоялось во вторник, 7 февраля. Видео опубликовано на YouTube-канале портала «Страна.ua». Как отмечается, выступающие нардепы не дали ей провалиться в сон, и она вздремнула всего пару минут.

Депутат уже не в первый раз засыпает на рабочем месте. Так, в июне 2016-го Савченко провалилась в сон на заседании комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Вернуть ее к работе решил сидевший рядом депутат от фракции «Народного фронта» Андрей Тетерук. Он взял стеклянную бутылку с минералкой и налил коллеге стакан воды. Она, видимо, услышала звук льющейся воды и оживилась.

В апреле генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который в то время был депутатом Рады, задремал во время приема украинской делегации в Японии. Это произошло, когда президент Украины Петр Порошенко беседовал с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Сам Луценко сидел в это время на стуле на заднем ряду.

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