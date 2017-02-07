Входящую в состав международного холдинга Richemont Group часовую мануфактуру Piaget впервые возглавит женщина. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила пресс-служба холдинга.

Уроженка Швейцарии Шаби Нури приступит к своим обязанностям 1 апреля 2017 года. Ранее она руководила сегментом ювелирной продукции Cartier, а также была международным директором табачного бренда Vogue. Она присоединилась к дому Piaget в сентябре 2014 года. Первоначально Нури руководила отделом по глобальному управлению брендом, маркетингу ювелирного направления и коммуникациям. Затем, в сентябре 2016 года, назначена международным управляющим директором по продажам и маркетингу.

Назначение Шаби Нури на пост СЕО — первый случай в истории Richemont Group, когда руководство принадлежащим холдингу брендом возложено на женщину.

Ранее сообщалось, что Richemont Group собирается сменить руководителей четырех брендов: Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, Piaget и Alfred Dunhill.

Richemont (Compagnie Financière Richemont S.A.) — швейцарский холдинг, объединяющий компании-производителей часов, украшений, аксессуаров и пишущих инструментов класса люкс. Создан в 1988 году предпринимателем Йоханном Рупертом. Компания владеет ювелирными и часовыми марками Cartier, Piaget, IWС Schaffhausen, Vacheron Constantin и другими.

Часовая мануфактура Piaget основана Жоржем-Эдуаром Пьяже в 1874 году в швейцарском кантоне Юра. Первоначально компания специализировалась только на производстве высокоточных механизмов, затем стала производить собственные часы, а позже — ювелирные изделия.