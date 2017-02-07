Петербурженка нашла пролежавшее 50 лет в пианино ружье и сдала в Росгвардию

Пенсионерка из Санкт-Петербурга сдала в Росгвардию ружье, найденное внутри пианино. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Женщина планировала ремонт в квартире и попросила родственников передвинуть музыкальный инструмент. Они сняли крышку корпуса и обнаружили в нижней нише гладкоствольное ружье «ТО3-БМ» 16-го калибра. Оно принадлежало покойному мужу хозяйки жилища. Мужчина скончался в 1970 году, поэтому оружие пролежало в тайнике около полувека.

В Росгвардии отметили, что женщина получила за добровольную сдачу компенсацию в четыре тысячи рублей.

Всего с начала 2017 года жители региона, по данным ведомства, сдали более 350 единиц оружия.

В декабре 2016-го в Кемеровской области было возбуждено дело в отношении мужчины, хранившего в квартире более 20 единиц оружия времен Гражданской войны. Он заявил, что увлекается раскопками, нашел все это на месте, где вела бои армия Колчака, и планирует устроить дома музейную экспозицию.