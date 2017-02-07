Трамп рассказал о взаимных симпатиях с Обамой

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что бывший американский лидер Барак Обама относится к нему с симпатией. Об этом сообщает The Huffington Post со ссылкой на интервью, которое политик давал телеканалу Fox News.

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Глава государства добавил, что он тоже хорошо относится к своему предшественнику. «Очень странный феномен. Мы ладим. Не знаю, признает ли он это, но я ему нравлюсь (...) Я чувствую это (...) Он мне тоже», — отметил он.

Трамп также признал, что раньше они с Обамой «говорили друг о друге ужасные вещи». «Политика — удивительная штука», — резюмировал президент.

Вскоре после инаугурации 20 января Трамп отказался от целого ряда инициатив, реализованных во время правления его предшественника. В частности, он приостановил выполнение госучреждениями положений программы всеобщего медицинского страхования Obamacare, которую Барак Обама считал одним из главных достижений. Помимо этого, президент США ограничил миграцию в страну. В свою очередь Обама поддержал протесты против своего преемника, заявив, что приостановка приема беженцев представляет угрозу американским ценностям.