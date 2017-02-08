Полиция заинтересовалась стритрейсершей из ОВД «Барвиха»

Полиция проверит распространяющуюся в СМИ информацию о сотрудницах ОВД «Барвиха», которые оказались поклонницами дорогих автомобилей и стритрейсершами. Об этом РИА Новости сообщил дежурный офицер подмосковного главка МВД России.

По сведениям РЕН ТВ, одна из них — 26-летняя Татьяна Пекарева. Она, как следует из публикации телеканала, является следователем. На ее странице во «ВКонтакте» есть видео, на котором запечатлен дрифт автомобиля Infiniti зимой по некой площадке. Ролик был опубликован еще в декабре 2014 года. В комментариях Пекарева пояснила, что таким образом решила «спустить пар» после пробки.

В январе этого года из правоохранительных органов столицы был уволен старший лейтенант полиции, чей свадебный кортеж грубо нарушал правила дорожного движения. Свадьба состоялась в сентябре 2016-го, но видео с заездом дорогих автомобилей, водители которых нарушают ПДД, попало в сеть лишь недавно.