Дэниэлу Рэдклиффу показали двойника из Красноярска

Видео: ITV London / Facebook

Британскому актеру Дэниелу Рэдклиффу показали фотографию жителя Красноярска, который приобрел популярность в соцсетях из-за сходства с артистом. Видеозапись опубликована на странице телеканала ITV London в Facebook.

Рэдклифф давал интервью о постановке пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» на телепередаче. В конце шоу ведущая предложила ему и другим актерам посмотреть на двойника британца Николая Последу. Те отметили, что россиянин действительно похож на артиста.

Сходство Последы с актером интернет-пользователи обнаружили конце января благодаря Instagram-аккаунту жителя Красноярска.

Рэдклифф приобрел известность благодаря роли Гарри Поттера в экранизации серии романов Джоан Роулинг о юном волшебнике. Помимо этого, он снялся в фильмах «Человек — швейцарский нож», «Абсолютная власть» и «Убей своих любимых», а также в мини-сериале «Записки юного врача» по одноименному произведению Михаила Булгакова.