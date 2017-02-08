Американские школьники перешли с вейпинга на дриппинг

Исследователи из Йельского университета обнаружили, что американские подростки все чаще употребляют модифицированные электронные сигареты, позволяющие добавлять курительную жидкость вручную. Об этом сообщает издание New York Times.

Результаты опроса 7045 старшеклассников из американского штата Коннектикут были опубликованы в научном журнале Pediatrics, издаваемом Американской академией педиатрии. 1874 подростка признались ученым, что пробовали курить электронные сигареты, причем 282 из них сообщили, что предпочитают так называемый дриппинг.

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Если при вейпинге курительная жидкость подается на нагревательную спираль автоматически, то при дриппинге ее подливают вручную. 63,5 процента любителей этого метода объяснили, что им нравятся густые клубы пара, которые получаются в результате. Другие утверждают, что дриппинг усиливает аромат дыма и производимый им эффект.

7 февраля сообщалось, что в журнале Annals of Internal Medicine опубликовано исследование, согласно которому электронные сигареты безопаснее обычных. Специалисты пришли к выводу, что отказ от курения в пользу вейпинга приводит к снижению употребления канцерогенов и токсинов.