Жители Херсона попытались почистить улицу мэром города

Видео: tnua.info

В украинском Херсоне общественные активисты попытались почистить улицу мэром города Владимиром Миколаенко. Видео инцидента опубликовал сайт «Таврия News».

Как отмечает ресурс, таким образом граждане выразили недовольство тем, что в городе не убирается снег. На записи активисты некоторое время беседуют с Миколаенко, а потом сбивают его с ног. На видео наложены надписи «За президента Украины» (название общественного движения, устроившего акцию), «громада» — территориальное объединение граждан — и «Херсон вживую».