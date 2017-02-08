Генпрокурор Украины ошибся в подсчете взятки и оказался затроллен в сети

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что генпрокурор Украины Юрий Луценко ошибся при подсчете взятки, изъятой у начальника департамента госуслуг в Волынской области, о задержании которого он сообщил в Facebook.

Луценко выложил фотографию изъятых денег, объявив, что сумма взятки составила 1,5 тысячи долларов. Однако пользователи заметили, что на фото представлена явно большая сумма — около 2,7 тысячи долларов. Невнимательность генпрокурора вызвала насмешки в сети.

«Вы говорите? поймали на взятке в 1,5 тысячи. Я насчитал только долларов 2,7 тысячи. А разницу вы куда денете?» — обратился к Луценко один из комментаторов поста.

Издание glowbass.ru, вдохновившись инцидентом, опубликовало серию фотожаб, высмеивающих слабые арифметические способности генпрокурора. «Я же вам не министр финансов, чтобы доллары уметь считать», — приписали ему фразу на одной из них.

«Интересный факт: у Луценко нет юридического образования. Интересный факт номер два: математического, кажется, тоже», — гласит подпись к другой картинке.

Луценко возглавил украинскую Генпрокуратуру 12 мая 2016 года. Он не имеет юридического образования и для его назначения Рада приняла специальный закон, упрощающий требования к претендентам на пост генпрокурора.