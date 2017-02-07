Рассерженные киевляне отомстили Кличко за неубранный снег злобными мемами

Жители Киева, разозлившиеся на неспособность городских властей справиться с последствиями метели, отомстили главе киевской администрации Виталию Кличко мемами и поиронизировали над нерасторопностью коммунальных служб.

12 сантиметров снега выпало в Киеве в ночь на 6 января, на дорогах образовались колоссальные пробки. Многие пользователи соцсетей пожаловались, что не смогли добраться на работу. Кроме того, недовольство высказали водители большегрузов, которым запретили заезжать в город.

Больше всего от киевлян досталось именно Кличко, который просил граждан стараться не выезжать из дома на личном авто, чтобы не обострять транспортную обстановку.

По данным синоптиков, в ближайшее время выпадение осадков в Киеве продолжится, однако они будут менее интенсивными.

В ноябре 2016 года Кличко заявил о своем разочаровании в снеге. «Вообще, пока я не был мэром, я так любил снег! Что-то новое, свежее, белое. А сейчас я стал снег ненавидеть, потому что его надо убирать, и очень быстро», — посетовал он.