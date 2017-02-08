Украинский разведчик похвастался успешным шпионажем против России при Ющенко

Бывший глава украинской разведки Николай Маломуж признался, что до президентства Виктора Януковича спецслужбы Украины активно работали против России и пытались проникнуть «в политические и оборонные структуры» соседнего государства. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «112 Украина» в среду, 8 февраля.

«Была разработана концепция работы по РФ по проникновению в их и политические, и оборонительные структуры и определение геополитики по Украине. (...) Тогда, соответственно, и был уровень защиты Украины большой. Мы не потеряли Крым, мы не допустили, в свое время, войны, мы не допустили явных приоритетов России в отношении Украины», — сказал Маломуж.

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По его словам, украинские разведчики с 2005 по 2010 год «отработали всю модель и агентурной, и технической разведки и эффективно владели ситуацией по России». Однако, как отмечает Маломуж, при Януковиче «работа по РФ была практически прекращена».

В сентябре 2016-го Маломуж рассказал о том, что большая часть средств, выделенных для украинской армии, не доходит по назначению из-за коррупции.

Николай Маломуж — кадровый разведчик, возглавлял Службу внешней разведки Украины с 2005 по 2010 год при президенте Викторе Ющенко. После прихода к власти Януковича был уволен с этой должности. В советское время Маломуж работал в Комитете государственной безопасности.