Eres предложил отметить день святого Валентина в пижаме

Французский производитель белья и купальников Eres представил лимитированную коллекцию домашней одежды специально ко дню святого Валентина, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в среду, 8 февраля.

В коллекцию вошли комплекты — куртка-кимоно, шорты, брюки и сумочка-клатч для хранения мелочей — из натурального шелка с принтом в сочетании трех цветов: абстрактные узоры оттенка нуги и золотистого оттенка на голубом фоне.

Фото: пресс-служба Eres 1 /3

Компания Eres основана в 1968 году во Франции, в настоящее время принадлежит владельцам дома Chanel братьям Вертхаймерам. Под этой маркой выпускается женское нижнее белье из шелка и других натуральных тканей, а также купальники из инновационного текстиля, пляжная одежда и обувь. Осенью 2016 года марка выпустила первую в своей истории круизную коллекцию купальников.