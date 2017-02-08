СМИ сообщили о возможных новых контрактах на истребители Rafale

Индия и ОАЭ могут заключить два контракта с французской компанией Dassault на поставку истребителей Rafale. Об этом сообщает французское издание TTU Online.

По информации портала, Абу-Даби планирует заменить ими самолеты Mirage 2000-9. Кроме того, ОАЭ остаются одним из наиболее перспективных экспортных рынков с объемом рынка, способным принять до 60 истребителей Rafale.

Индия, в свою очередь, 26 января объявила о начале процедуры рассылки запроса предложений в рамках тендера на закупку 57 боевых самолетов для базирования на будущих авианосцах. Конкурентами палубной версии французского истребителя выступают американские F-35 и F/A-18E/F, и российский МиГ-29К.

Ранее ВВС Индии заключили контракт на поставку 36 истребителей Rafale. Поставки должны начаться в конце 2017 года.

