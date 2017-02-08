В итальянском Парке чести и бесчестья появится мраморный Трамп

В итальянском городе Вальи-Сотто установят мраморную статую президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает BBC News.

Мэр города Марио Пулия (Mario Puglia) заявил, что работа над изваянием уже начата. Оно будет установлено в центре парка Чести и бесчестья, считающегося достопримечательностью Вальи-Сотто. Частные лица из Италии и США готовы пожертвовать на строительство 100 тысяч евро.

По словам градоначальника, история решит, считать ли действия американского президента честью или бесчестьем. «Трамп выполняет предвыборные обещания. Это важно, — заметил Пулия. — Он победил на демократических выбора и имеет полное право руководить страной».

Мраморный президент США присоединится к уже установленному в парке памятнику погибшей полицейской собаке из Франции, а также скульптурам, изображающим гибель круизного судна Costa Concordia. Одна статуя запечатлела удирающего капитана с заячьими ушами, а другая — сотрудника береговой охраны, который призывал его вернуться на тонущий корабль.

В январе сообщалось, что японская компания Kyugetsu, занимающаяся производством традиционных кукол хина-ненге, выпустила игрушку в виде президента США Дональда Трампа.