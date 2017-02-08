Украинский депутат разрисовал фрагмент Берлинской стены за слова посла Германии

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Депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко разрисовал фрагмент Берлинской стены, установленный возле посольства Германии в Киеве, сообщает телеканал «112 Украина». Таким образом парламентарий выразил несогласие со словами немецкого посла Эрнста Райхеля о возможности проведения выборов в Донбассе без украинских флагов на здании каждой городской администрации.

Баллончиком краски он написал на куске бетона «Nein!» («Нет» по-немецки).

7 февраля в Раде призвали бойкотировать Райхеля. Председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко потребовала от украинского МИД вызвать посла для получения объяснений. В тот же день министерство проинформировало о результатах встречи с Райхелем: в присутствии дипломата была отмечена недопустимость проведения выборов в Донбассе в присутствии «оккупационных войск».

Выборы на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР предусмотрены подписанными в феврале 2015-го минскими соглашениями — комплексом мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Согласно этим договоренностям установление Киевом контроля за участком российско-украинской границы возможно только после проведения местных выборов, всеобъемлющего политического урегулирования, проведения на Украине согласованной с представителями региона конституционной реформы, предоставления Донбассу особого статуса.

Берлинская стена — инженерно-оборудованная и укрепленная государственная граница ГДР с Западным Берлином, существовавшая с начала 1960-х по ноябрь 1989 года. В 1990-м была почти полностью снесена за исключением километрового отрезка, оставленного как памятник. Небольшие фрагменты сооружения установлены во многих городах мира. В Киеве один из бетонных обломков появился в ноябре 2009-го по случаю 20-летия падения Берлинской стены.