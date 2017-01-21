Кремль призвал Киев и «людей с Донбасса» выполнять минские соглашения

Выполнять минские соглашения должны Украина и Донбасс, а не Россия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом он сказал в интервью телеканалу BBC News, выдержки из которого приводит РИА Новости.

«Мы не та страна, которая будет и которая должна осуществлять минские соглашения, а страна, которая должна гарантировать их выполнение вместе с Францией и Германией. Минские соглашения должны выполняться Киевом и людьми из Донбасса», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

В ответ собеседник Пескова сказал, что упомянутые «люди из Донбасса» действуют согласно инструкциям Москвы. «Мы осуществляем определенное влияние, но мы не можем просить их умирать», — парировал представитель Кремля.

19 января Песков сказал, что не располагает информацией о затратах России на поддержку самопровозглашенных республик Донбасса. «Оказывается гуманитарная помощь, но о каких суммах идет речь, сказать не могу», — отмечал он. По мнению пресс-секретаря президента, некорректно заявлять о том, что Луганская и Донецкая народные республики содержатся за счет российского государства.

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В феврале 2015 года лидеры России, Франции, Германии и Украины подписали Комплекс мер по выполнению минских соглашений. В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, проведение на Украине конституционной реформы, проведение выборов в Донбассе (этот, а также многие другие этапы мирного урегулирования, выполнение которых возложено на Киев, пока не осуществлены).

Боевые действия на юге-востоке Украины начались весной 2014-го после того, как киевские власти предприняли попытку подавления выступлений в этом регионе. Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к конфликту. Россия отвергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.