В Кремле указали на отказ Киева от Донбасса

Полная блокада Донбасса свидетельствует, что Киев сам отказывается от этого региона, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом в среду, 18 января, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Здесь, конечно, [важно] чтобы в первую очередь сама Украина не отказывалась от этих республик, потому что такая абсолютная блокада этих регионов в плане выполнения социальных обязательств, в плане выплаты пенсий, в плане обеспечения инфраструктурного и так далее — скорее свидетельствует о том, что Киев сам отказывается Донбасса», — сказал Песков,

По его словам, это является серьезной проблемой.

Накануне депутат Рады Надежда Савченко объявила, что «Крым — это очередное Приднестровье». «И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс — они (киевские власти — прим. «Ленты.ру») оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс», — добавила депутат. Песков, комментируя слова Савченко, подчеркнул, что статус российских регионов, в том числе Крыма, не подлежит обсуждению.

16 января замминистра по делам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука анонсировал, что процесс возвращения Донбасса под контроль Киева начнется осенью 2017 года.

Боевые действия в Донбассе начались весной 2014-го после того, как киевские власти предприняли попытку подавления выступлений на юго-востоке страны. Украина регулярно обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва отвергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.

Крым присоединился к России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты голосования. В Москве, в свою очередь, подчеркивают, что любые дискуссии о территориальной принадлежности региона закрыты.