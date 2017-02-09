В Москве бывшего адъютанта главкома сухопутных войск осудили за мошенничество

Черемушкинский районный суд Москвы приговорил бывшего адъютанта главнокомандующего сухопутными войсками Валерия Даниеляна к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 250 тысяч рублей. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Даниелян осужден по 159 статье УК РФ («Мошенничество»). Следствие и суд установили, что осужденный с сообщниками в период с 2009 по 2010 год сумели приобрести права на 55 квартир, расположенных в столичном регионе и принадлежащих правительству Москвы и Минобороны. На момент совершения преступлений общая стоимость этого жилья превышала 300 миллионов рублей.

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Как следует из сообщения СКР, вначале члены преступной группы по поддельным документам, предоставленным в квартирно-эксплуатационные органы, оформляли договора социального найма жилых помещений с лицами, не имеющими на это право.

«Затем они открывали на себя финансовые счета и оформляли регистрацию по новому адресу и, действуя на основании доверенностей, обращались от имени мнимых военнослужащих в суд с просьбой о признании за ними права собственности в порядке приватизации на занимаемые квартиры», — отмечают в СКР.

После оформления жилья в собственность злоумышленники либо присваивали, либо реализовывали его.

7 мая 2015 года стало известно, что Даниелян приговорен к 12 годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей за хищение 150 квартир, предназначавшихся для очередников Минобороны РФ.