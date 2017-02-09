В Раде обвинили Россию в распространении антиукраинских настроений в Польше

Глава подкомитета по вопросам безопасности информационных систем комитета Верховной Рады Украины Ирина Фриз заявила, что антиукраинские настроения в Польше нагнетаются Россией. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает УНИАН.

«Распространение антиукраинских настроений в Польше сегодня — основная цель Кремля», — написала Фриз в Facebook (позднее публикация и страница депутата были удалены).

Депутат выразила мнение, согласно которому «Москва всеми силами пытается создать в Польше негативный информационный фон в отношении Украины и украинцев, одновременно ухудшая отношение к полякам на Украине». В частности, она упомянула забрасывание польского консульства во Львове бутылками с красной краской. «У меня нет никаких сомнений относительно заказчиков этой акции — они находятся в Кремле», — заявила Фриз.

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Днем ранее во Львове неизвестные закидали бутылками с красной краской генеральное консульство Польши и оставили на заборе дипломатического представительства надпись: «Наша земля».

В конце января неизвестные облили красной краской могилы на польском кладбище в Киевской области. Ранее в том же месяце в польском городе Ряшев студенты с Украины были избиты местными жителями за слова об украинском Львове.

В декабре 2016-го в польском Перемышле прошел ежегодный «Марш перемышльских и львовских орлят». Его участники выкрикивали лозунги «Смерть украинцам» и «Перемышль, Львов — всегда польские».