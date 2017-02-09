American Tourister обновила коллекцию суперлегких чемоданов

Компания American Tourister представила коллекцию чемоданов-бестселлеров Bon Air. Новая цветовая палитра Bon Air выполнена в пастельных тонах: мятном, розовом, голубом и фиолетовом. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Чемоданы изготовлены из полипропилена, что делает их очень легкими. Внутри предусмотрено несколько карманов, фиксирующие ремни, а закрывается чемодан при помощи замка с системой TSA.

Фото: пресс-служба American Tourister 1 /3

Осенью 2015 года компания представила коллекцию багажа, посвященную киносаге «Звездные войны». Чемоданы из линейки Star Wars by American Tourister х Kylo Ren украшены изображением маски Кайло Рэна, ручка чемодана выполнена в красном цвете и своим видом напоминает световой меч.