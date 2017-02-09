Три человека погибли в ДТП в Подмосковье

Три человека погибли в результате ДТП на Минском шоссе в Московской области. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 8:00 мск на 105-м километре трассы. Автомобиль Mitsubishi выехал на встречную полосу, по касательной столкнулся с Toyota Land Cruiser и Volkswagen Transporter, а затем допустил лобовое столкновение с Audi А4.

Водитель Mitsubishi, а также водитель и пассажир Audi погибли на месте.

25 ноября на 56-м километре Минского шоссе произошло лобовое столкновение Jeep Cherokee и Nissan Qashqai. Жертвами ДТП стали оба водителя. Трех пассажиров госпитализировали с тяжелыми травмами, передает телеканал «Москва 24».

