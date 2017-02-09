ПРО Израиля сбила несколько запущенных с Синая по Эйлату ракет

Израильская противоракетная оборона перехватила несколько ракет, выпущенных с территории принадлежащего Египту Синайского полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии.

«Ракеты были выпущены с территории Синая в направлении Израиля. Система противоракетной обороны "Железный купол" перехватила несколько из них», — отметили военные.

Информации о пострадавших не поступало. Подразделения силовиков приступили к прочесыванию местности.

В курортном городе Эйлат и его окрестностях попытка обстрела активировала сирены воздушной тревоги.

Эйлат не раз подвергался обстрелам из сопредельного Египта, где действуют группировки радикальных исламистов. Все атаки до сих пор обходились без жертв и материального ущерба.