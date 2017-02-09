В ФАС назвали неэффективным использование портов Крыма

Порты Крыма используются неэффективно, это приводит к росту цен на продукты в регионе, отделенном от остальной части России Керченским проливом. Об этом заявил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Республике Крым и Севастополю Тимофей Кураев, передает «Интерфакс».

«На наш взгляд, порты не очень эффективно сейчас используются. Есть Керченская паромная переправа, это один порт — порт "Крым", но у нас есть еще Керчь — торговый, Керчь — рыбный (порт), это Евпатория, это Феодосия, это Ялта, наконец. Каждый из них имеет историческую специализацию, каждый в свое время принимал какие-то виды грузов. Нужно постараться использовать их возможности, чтобы как можно больше и дешевле завезти товаров на полуостров», — сказал он.

В этом случае, считает представитель ФАС, появится внутренняя конкуренция между производителями, товары в Крыму будут качественнее, а цены на них снизятся.

В феврале ФАС приступила к проверке финансово-экономической деятельности ГУП «Крымские морские порты» и «Севастопольский морской порт» за 2015-2016 годы. Цель мероприятий аудита — определение достоверности и обоснованности расходов, заложенных в тарифы.

Государственное унитарное предприятие «Крымские морские порты» создано парламентом Крыма в 2014 году на базе четырех госпредприятий. Оно находится в ведении Минтранса республики и имеет восемь филиалов. Это «Керченский торговый порт», «Керченский рыбный порт», «Феодосийский торговый порт», «Ялтинский торговый порт», «Евпаторийский торговый порт», «Керченская паромная переправа», «Госгидрография» и «Порт-Терминал».