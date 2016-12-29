На Керченской паромной переправе «Анненков» помял «Елену»

В порту «Кавказ» на Керченской переправе, связывающей Крым с материковой Россией, железнодорожный паром «Анненков» задел во время швартовки автопаром «Елена». Об этом представитель компании-оператора «Морская дирекция» сообщила в четверг, 29 декабря, РИА Новости.

По данным агентства, инцидент произошел в 8:20 мск. В пресс-службе уточнили, что «Елена» получила небольшую вмятину, что не повлияло на ее ходовые качества. Несмотря на это, в данный момент судно выведено из работы.

В настоящее время между материком и полуостровом курсируют четыре пассажирских и автомобильных парома.

13 октября из-за сильного ветра паромы на Керченской переправе не ходили почти сутки. Из-за этого на подъездах скопилось порядка 800 автомобилей — на каждой из сторон переправы, в портах «Крым» и «Кавказ», застряли около 400 машин.