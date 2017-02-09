В шахте лифта столичного ТЦ нашли тело неизвестного мужчины

В шахте служебного лифта одного из торговых центров на Монтажной улице на северо-востоке Москвы было найдено тело неизвестного мужчины со следами, характерными для падения с высоты. Об этом в среду, 8 февраля, сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета РФ (СКР).

«От полученных травм мужчина скончался на месте», — отмечается в публикации.

В связи с инцидентом была начата доследственная проверка. Сотрудники СКР осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и работников ТЦ, а также устанавливают личность погибшего.

В начале декабря 2016-го было завершено расследование уголовного дела в отношении электромеханика Алексея Белоусова, причастного к смерти дочери телеведущего Евгения Кочергина: 14 января того же года 36-летняя Ирина Володина погибли в результате падения лифта в доме ЖК «Алые паруса», в котором она жила.

7 декабря 2016 года в поликлинике № 220 в Пресненском районе Москвы при падении лифта с восьмого этажа пострадала находившаяся в его кабине пенсионерка. Она получила переломы обеих ног и была прооперирована в институте имени Н.В. Склифосовского.