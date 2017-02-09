Депутат Рады пригрозил порвать рот коллеге за Порошенко

Депутат Верховной Рады Украины Иван Мельничук заявил, что устроил драку на заседании парламента со своим коллегой Сергеем Лещенко, заступившись за президента страны Петра Порошенко. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает «Эспрессо».

«Лещенко уже несколько лет оговаривает президента и депутатов», — сказал Мельничук. По его словам, парламентарий написал в соцсетях, что депутаты от «Блока Петра Порошенко» ходили в администрацию президента, где получили указание не посещать заседания антикоррупционного комитета.

Мельничук отметил, что в зале заседаний он подошел к Лещенко и попросил повторить то, что тот опубликовал в сети. «Каждый из нас в своей жизни должен отвечать за свои слова, даже ценой разорванного рта и с синяками под глазами», — подчеркнул нардеп.

Как сообщает телеканал, 9 февраля в сессионном зале Рады во время рассмотрения законопроекта о Конституционном суде к Лещенко подошел Мельничук и после короткой перепалки ударил его по лицу. В зале началась потасовка, во время которой Лещенко порвали пиджак.

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8 февраля депутаты Черкасского областного совета устроили драку во время сессионного заседания из-за того, что один из выступающих говорил на русском языке. Схватку удалось разнять только при помощи присутствующих на заседании полицейских.

На Украине потасовки с участием народных избранников происходят время от времени. Так, 12 декабря 2016-го депутат Верховной Рады Сергей Лабазюк нанес тяжелые травмы сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ), когда тот находился при исполнении обязанностей. В середине ноября того же года Нацполиция Украины открыла уголовное дело из-за произошедшей драки между депутатами Рады Олегом Ляшко и Юрием Бойко.

