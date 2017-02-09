Двое опасных психбольных сбежали из клиники в Калининградской области

В Калининградской области из закрытой психиатрической больницы сбежали двое опасных пациентов, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Возраст беглецов — 28 лет и 33 года. По оперативной информации, сейчас они могут находиться в городе Черняховске. «Сбежавшие могут представлять опасность для жителей региона, так как добывать средства на жизнь они будут незаконным путем», — отмечается в сообщении главка.

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Полицейские области попросили у местных жителей помощи в обнаружении и поимке пациентов.

В апреле 2016 года трое пациентов военного госпиталя в Санкт-Петербурге убили двух медсестер и скрылись из учреждения. Полиции потребовалось полдня, чтобы задержать их. Беглецов задержали вместе, в машине, в городе Светогорске Ленинградской области, недалеко от финской границы.