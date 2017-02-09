Рэпер Птаха зачитал трек в эфире передачи «С добрым утром, малыши!»

Популярный российский рэпер Давид Нуриев, известный под творческим псевдонимом Птаха, стал гостем детской передачи «С добрым утром, малыши!» на телеканале «Карусель». Выпуск программы был опубликован на YouTube-канале #BattleRapLive.

В рамках передачи, Птаха объяснил, чем хип-хоп отличается от рэпа и исполнил трек «2х2», посвященный воспоминаниям из детства. Под конец выпуска Нуриев даже сыграл в викторину-угадайку, где правильо ответил на все вопросы. «Ой, вот это да! Все правильно», — удивился Хрюша сообразительности рэпера.