Яценюк решил помочь Трампу в строительстве стены на границе с Мексикой

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк готов поделиться с американцами проектом «Стена». Об этом он заявил на V Киевском форуме по безопасности для молодежи, передает «Укринформ».

«Если надо, то можем передать проект в Соединенные Штаты Америки — будет дешевле и эффективнее», — сообщил Яценюк. По его подсчетам, один километр американско-мексиканской границы будет стоить около 10 миллионов долларов. Бывший глава правительства отметил, что это в 30-40 раз дороже, чем украинский вариант.

Яценюк подчеркнул, что после того, как он покинул пост премьер-министра, финансирование «Стены» резко сократилось. «Но больше 10 процентов этих работ мы сделали»,— заметил он, выразив уверенность, что, несмотря ни на что, граница между Украиной и Россией будет построена.

25 января президент США Дональд Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. По его словам, возведение объекта начнется в ближайшее время и сначала будет финансироваться из бюджета Соединенных Штатов, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат. Американский конгресс пообещал выделить на возведение стены от 12 до 15 миллиардов долларов.

Материалы по теме Дырявый вал Как стена между Украиной и Россией превратилась в огородный плетень

19 января харьковский губернатор Юлия Светличная заявила, что из-за нехватки средств в регионе реализация проекта «Стена» приостановлена. По ее словам, в настоящее время денег хватает только на то, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии уже возведенные фортификационные сооружения.

В июле 2016-го депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил о провале проекта. По его словам, разрекламированный бывшим премьер-министром забор выглядит как огородная решетка, которая не остановит даже дикого кролика.

Яценюк презентовал проект «Стена» в сентябре 2014 года. Согласно плану, госграница с Россией на протяжении почти двух тысяч километров должна быть оборудована противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. До 2018 года на эти цели предполагалось потратить четыре миллиарда гривен (около 200 миллионов долларов).